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Названы самые востребованные рабочие специальности

Вера Чернышева
05:34 30.07.2019
Острее всего работодателям не хватает сотрудников со средним и среднеспециальным образованием.
Названы самые востребованные рабочие специальности
© Фото: kalashnikovconcern.ru

Рекрутеры в России сталкиваются с нехваткой токарей, слесарей и техников на заводе. О том, что квалифицированных рабочих со средним и среднеспециальным образованием на рынке труда недостаточно, заявили 43% специалистов по поиску персонала.

В первую очередь от таких сотрудников ожидают добросовестности и дисциплинированности (заявили 56% опрошенных) и специализированных знаний (55%). Реже – готовности к переобучению и смене квалификации (37%). При этом в реальности чаще всего соискатели показывают свои профессиональные навыки (31%), затем добросовестность (28%) и готовность к переобучению (20%).

О недостатке кадров с высшим техническим образованием заявил 41% HR-специалистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании HeadHunter. От кандидатов на замещение должностей ждут прежде всего специализированных знаний (73%). На владение IT-системами и навыками программирования рассчитывают 49%, на добросовестность и умение соблюдать дисциплину – 43%. Соискатели, в свою очередь, чаще всего демонстрируют знания и навыки (43%). Реже – умение программировать и владение IT-системами (31%), владение неспециализированными компьютерными программами (30%).

Исследование проводилось в форме онлайн-опроса. В нем поучаствовали 463 HR-специалиста, в том числе директора и менеджеры по персоналу, владельцы бизнеса, руководители территориальных офисов, менеджеры по обучению и оценке персонала, кадровому делопроизводству.

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