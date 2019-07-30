Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал в переговорах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что государство Иран никогда «не выигрывало войну». Вместе с тем президент сказал, что иранцы никогда не проигрывали в переговорах.

«Просто помните - иранцы никогда не выигрывали войну, но никогда не проигрывали в переговорах», - написал Трамп в Twitter.

Этой мыслью Трамп проиллюстрировал свое нежелание вести общение. Ранее глава государства заявлял, что якобы стремительно теряет мотивацию пойти на заключение сделки с Ираном.

Нынешний политический курс США в отношении Ирана видится сомнительным многим политикам и дипломатам мира. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что шаги Вашингтона приведут к негативному итогу. Лавров отметил, что в США много «горячих голов», а авантюрная политика этого государства в регионе уже не раз приводила к печальным последствиям.