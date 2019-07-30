Под Тулуном перекрыли федеральную трассу «Сибирь»

Уровень воды реки Ия в городе Тулуне Иркутской области за последние два часа поднялся еще на 25 сантиметров и составил 9,65 метров. В связи с новыми подтоплениями, ранним утром во вторник, была перекрыта федеральная трасса «Сибирь» в районе моста реки Ия, который почти полностью оказался под водой.

Администрация города на своей странице «ВКонтакте» информирует жителей левой и правой частей города, разделенных рекой, что организованы специализированные водораздаточные машины. В левобережной части Тулуна питьевую воду можно набрать на улице Ленина возле домов 28 и 99, на улице Ломоносова у дома 13, на улице Островского рядом со школой № 19, а так же в поселке Стекольный и в районе маслозавода. В правобережной части города питьевую воду можно набрать: возле магазина «Березка», на улице Мира возле дома 8, на улице Горького рядом с 20-м домом и на улице Карбышева, 60.

Из-за повторного затопления было изменено расписание местных электричек, организованы дополнительные поезда между станциями Тулун – Азей и обратно. Также для жителей города открыты медицинские пункты для бесперебойного приема пациентов.