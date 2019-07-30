Неизвестный устроил массовую стрельбу на севере США

В штате Висконсин на севере США неизвестный застрелил четырех человек и ранил еще двоих. Сначала преступник убил трех членов одной семьи в их квартире, а затем лишил жизни еще одного в соседней деревне.

Около 10:30 вечера воскресенья, 28 июля, полиция прибыла на экстренный вызов в дом в деревне Лейк Холли и обнаружила двух мертвых людей, среди которых находился и сам стрелявший: мужчину и женщину. Кто из них открыл огонь, полицейские не уточнили. С места происшествия в больницу также доставили двух раненых.

Чтобы уведомить родственников одного из погибших, сотрудники полиции отправились в город Лафайетт. В 2:30 в ночь на понедельник, 29 июля, были обнаружены тела еще трех жертв: мужчины, женщины и ребенка, сообщает ABC News. По словам соседей, в квартире проживали восьмилетний мальчик, его отец и бабушка.

У полиции есть основания полагать, что убийства в Лафайетте и Лейк Холли совершил один и тот же человек. В настоящий момент устанавливается мотив преступления.

Ранее в городе Гилрое в штате Калифорния 19-летний местный житель открыл стрельбу по посетителям фестиваля еды. Двое детей и молодой мужчина погибли, еще 15 человек получили серьезные ранения.