Десять человек погибли при крушении самолета в Пакистане

Не менее 10 человек погибли при крушении небольшого самолета в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Инцидент произошел в городе Равалпинди в ночь на вторник. Воздушное судно упало в районе жилых кварталов, в результате чего погибли местные жители и два пилота самолета.

После крушения самолета, начался пожар. Огонь перешел на несколько близстоящих зданий, сообщает News International с ссылкой на спасательные службы. В настоящее время выясняются причины ЧП. На месте крушения ведутся аварийно-спасательные работы.

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Ранее, в Канаде, на озере Мистатин, произошло крушение одномоторного гидросамолета. На борту самолета находились семеро человек, в результате ЧП трое из них погибли. Самолет совершал перелет с рыбацкой базы в лагерь на озере и должен был вернуться обратно в тот же день. Однако этого не произошло. На базе подняли тревогу и сообщили местным властям. Позднее обломки гидросамолета нашли в озере.