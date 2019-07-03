Симоньян на украинском призвала Зеленского освободить Вышинского

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала президента Украины Владимира Зеленского оказать содействие в освобождении из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Свою просьбу она опубликовала на украинском языке.

Третьего июля в Киеве пройдет заседание, где будет рассматриваться дело журналиста. Симоньян выразила надежду, что Вышинского отпустят.

«Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это», - приводит RT ее слова.

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в мае прошлого года в Киеве. В его квартире, в офисе издания, а также у некоторых его сотрудников прошли обыски.

Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Вышинский назвал свой арест политическими играми и местью экс-президента Украины Петра Порошенко.