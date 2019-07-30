На Земле закончились возобновляемые природные ресурсы на 2019 год

Человечество использовало 100% возобновляемых природных ресурсов на 2019 год к 29 июля. Это самая ранняя дата наступления Всемирного дня экологического долга за всю историю его вычисления.

По сравнению с периодом 20-летней давности Всемирный день экологического долга – когда количество использованных за год ресурсов начинает превышать объем, который Земля способна воспроизвести – наступает примерно на два месяца раньше. В 2019 году человечество использует природные ресурсы в 1,75 раза быстрее, чем успевают восстановиться экосистемы планеты, говорится в исследовании независимого аналитического центра Global Footprint Network.

Сложившаяся ситуация ставит под угрозу ресурсную безопасность людей в будущем. К последствиям неразумного потребления относятся исчезновение лесов, эрозия почвы, вымирание видов животных и растений, увеличение количества углекислого газа в атмосфере и повышенная вероятность стихийных бедствий.

Ученые призывают государства и компании обратить внимание на экологические проблемы 21 века. По их словам, если бы вся промышленная и строительная инфраструктура использовала бы в своей работе технологии энергоэффективности и возобновляемые источники энергии, Всемирный день экологического долга вернулся бы назад на 21 день.