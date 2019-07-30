Пункт назначения: стало известно, куда уехал Порошенко из Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко разделился со своей семьей, покидая страну. Известно, что политик, его старший сын Алексей с женой Юлией и дочкой Елизаветой улетели из Киева на несколько дней позже, чем супруга.

Марина Порошенко с дочерями Евгенией и Александрой, а также младшим сыном Михаилом покинули Украину еще неделю назад 23 июля. Регулярным рейсом они вылетели из Киева в Мюнхен.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны, которая по украинскому законодательству предоставляется экс-президентам пожизненно. После этого украинские СМИ сообщили, что бывший глава государства вылетел из Киева в Стамбул.

По информации портала «Страна.ua», который ссылается на источник в погранслужбе, оказавшись в Турции Петр, Порошенко с семьей старшего сына тем же бортом вылетел из Стамбула в Дубай. После этого самолет экс-президента отследить не удалось.

Напомним, что Государственное бюро расследований Украины возбудило дело в отношении Петра Порошенко по статьям «Злоупотребление властью или служебным положением» и «Вмешательство в деятельность судебных органов» УК Украины.