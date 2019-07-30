Украинский генерал потребовал создать ракеты для атаки «на Москву»

На Украине заявили о необходимости создать ракеты средней дальности, способные поражать цели на территории России. По словам ветерана внешней разведки, генерала-лейтенанта Василия Богдана, Украине для этого якобы развязало руки то, что Россия и США фактически вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Богдан поставил перед страной амбициозные цели: нужно, подчеркнул он, чтобы «эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург». Генерал отметил, что высшее военно-политическое руководство Украины «должно интенсивно работать над этим». При этом, по его словам, в реализации подобных задач государству потребуется рассчитывать на помощь союзников по некой «проукраинской коалиции». Партнеры могли бы продавать государству необходимое вооружение, военную технику и так далее, считает Богдан.

«Необязательно эти ракеты должны быть с ядерными зарядами. Но перспектива такая должна быть», – заявил он изданию «Обозреватель».

Ранее киевский журналист Максим Кухар на своей странице в Facebook призвал Верховную Раду Украины дать разрешение на ввод войск на территорию РФ для «поддержки новой демократической власти». Пользователи соцсети отнеслись к подобному призыву с иронией.