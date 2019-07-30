В столице задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера

В Москве полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки-блогера. Ранее в одной из квартир на западе столицы был обнаружен чемодан, в котором находилось обнаженное тело молодой женщины с перерезанным горлом. Тревогу подняли ее родители, которые не смогли связаться с дочерью. По их просьбе в квартиру отправился арендодателей жилья, которое снимала девушка по имени Екатерина.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве установили местонахождение и задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в квартире жилого дома на улице Пырьева», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее следователями был вызван молодой человек убитой Екатерины. Он рассказал, что в последний раз видел возлюбленную 26 июля. Они попрощались и Екатерина уехала домой. Мужчину, после объяснений в отделе полиции по району Раменки, отпустили.

По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, сейчас задержанный подозреваемый доставляется для проведения следственных действий.

Девушка-блогер имела более 80 тысяч подписчиков в Instagram. Около недели назад, убитая вернулась в Москву после отдыха на греческом острове Корфу.