Дух захватывает: видео схода мощного селя в Швейцарии попало на видео

В Сеть попало видео схода мощного селя в горах Швейцарии. На захватывающих кадрах видно, как с бешенной скоростью грязевый поток, с камнями и обломками горных пород, несется вниз. Самое поразительное в этом видео то, что оператор стоит буквально в нескольких метрах от несущейся смертельной массы.

Сход селя случился в Швейцарии в районе озера Мовуазен, считающегося одним из самых крупных водохранилищ в стране. Это место славится дамбой Мовуазьен, которая по высоте занимает 8 место в мире. Ее строительство было начато в 1951 году и окончено через 6 лет.

Именно тогда ученые озаботились решением проблем, которые мог создать для плотины один из крупнейших ледников Швейцарских Альп Gietro. Из-за его таяния и возникновения селей и ледопадов, появлялись угрозы как для самой дамбы, так и для водохранилища, которое могло переполниться. Но с началом 80-х годов ледник начал постепенно отступать, и угроза для плотины пропала. Но, судя по снятому видео, Gietro периодически стекает грязевыми потоками вниз в долину.