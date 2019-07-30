Путин подписал закон, призванный стабилизировать цены на бензин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий корректировку задним числом, с 1 июля текущего года, параметров демпфирующего механизма, направленного на сдерживание стоимости бензина и дизельного топлива.

Согласно документу, нефтяные компании получат компенсацию от государства в виде разницы между экспортной и внутрироссийской ценой на топливо. Данная мера призвана снизить повышение цен на горючее в России. Если же цены внутри страны будут выше экспортных, нефтяники поделятся с государством сверхприбылью.

С 1 июля 2019 года размер такой компенсации для бензина составит от 60 до 75%, для дизельного топлива - до 70%. С 2020 года - с 50 до 68% для бензина и с 50 до 65% - для дизтоплива.

Текст документа был опубликован на официальном портале правовой информации.