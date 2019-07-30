Rammstein признались в любви России
Таким образом, музыканты прокомментировали выступление в столичных «Лужниках», которое состоялось накануне, 29 июля.
© Фото: rammsteinofficial, instagram
Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам. Об этом музыканты написали в своем Instagram.
«Россия, мы любим тебя!», - говорится в сообщении.
Таким образом, музыканты прокомментировали выступление в столичных «Лужниках», которое состоялось накануне, 29 июля.
Следующее выступление Rammstein состоится в Санкт-Петербурге уже 2 августа.
Ранее сообщалось, что российские поклонники группы выстроились в очередь на концерт с ночи. Когда организаторы открыли стадион, толпа фанатов бегом решила попасть внутрь здания.