«Ситуация катастрофическая»: во Всемирном фонде дикой природы прокомментировали пожары в Сибири

Ситуация с лесными пожарами в Сибири является катастрофической. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Звезды» высказал координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков, отметив, что печальная статистика пока не побила рекорд.

«Можно сказать, что ситуация катастрофическая, но это такая, ставшая привычной катастрофа, потому что этот год в пожарном отношении хуже, чем прошлый, но пока не превысил масштабы самых катастрофических годов, которые были. У нас по данным космического дистанционного мониторинга, около десяти миллионов гектаров лесов в среднем горят каждый год. А сейчас, по этим данным, с начала года горело около 12 миллионов гектаров лесов. И площадь действующих лесных пожаров сейчас приблизилась к четырем миллионам гектаров - 3,8 миллионов гектаров на сегодняшний день», - сказал специалист.

Напомним, в связи с крупными лесными пожарами в Сибири на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии был введен режим ЧС. По информации ФБУ «Авиалесоохрана», в тушении огня задействованы почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 26 воздушных судов.

В связи с буйством стихии депутат Законодательного собрания Алтайского края от партии ЛДПР Евгения Боровикова выступила с предложением тушить лесные пожары при помощи бомб.