В МЧС назвали причину мощного пожара в Самаре

В МЧС РФ озвучили причину пожара в жилых домах и хозяйственных постройках Железнодорожного района Самары. Как удалось установить спасателям, возгорание произошло из-за детской шалости с огнем.

По словам начальника ГУ МЧС по области Олега Бойко, причину удалось установить с помощью камер видеонаблюдения.

«В ходе предварительной проверки по факту пожара установлено с помощью камер видеонаблюдения, что причиной пожара послужила детская шалость с огнем», - сказал он.

Ранее стало известно, что в Железнодорожном районе Самары загорелись три частных жилых дома, а также пять нежилых построек. Как уточнили в ведомстве, пострадавших в результате ЧП нет. Жильцы домов эвакуировались самостоятельно.

В 21:27 (20:27 по Москве) пожар был локализован.

Ранее в МЧС РФ показали кадры с места пожара в Самаре, где горят сразу три частных дома. На видео показана работа спасателей, которые ликвидируют возгорание.