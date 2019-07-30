Боевики нанесли не менее 12 ударов по мирным городам Сирии

Российские военные зафиксировали не менее 12 обстрелов, нанесенных боевиками, действующими на территории Идлибской зоны деэскалации, по мирным населенным пунктам Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики открывали огонь по населенным пунктам Сабикия провинции Алеппо, Кара-Галиа, Сараф, Санджека, Нахшебба, Кальат-Марза, Эль-Арейм и Мамухия провинции Латакия, а также Хвайр, Кафер-Нбуда, Кара-Джурн и Хуайз провинции Хама», - сказал Бакин на брифинге.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Ранее «Звезда» рассказала, как российские военные несут службу в зоне деэскалации.