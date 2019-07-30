Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: британских военных попросили не пользоваться российским FaceApp

Вадим Синицын
01:44 30.07.2019
Причиной послужили настроения британского командования относительно «шпионской угрозы» России.
СМИ: британских военных попросили не пользоваться российским FaceApp
© Фото: Ministry of Defence, Facebook

Военнослужащих Великобритании предупредили об «опасности» использования популярного приложения FaceApp. Причиной послужили настроения британского командования относительно «шпионской угрозы» России.

Приложение позволяет менять портретные изображения лица с помощью современных технологий распознавания. После загрузки снимка пользователь может «состарить» или «омолодить» себя, а также изменить черты лица и добавить другие эффекты.

По данным источника издания Daily Express, загруженные в приложение британскими солдатами данными якобы могут использоваться «российскими шпионами». Дело в том, что FaceApp является российской программой и разработан в Петербурге.

Как уточняет издание, в вооруженных силах Объединенного Королевства призвали личный состав избегать использования приложения. По мнению британского командования, некие «российские шпионы» якобы смогут использовать полученную информацию. Зачем «российским шпионам» могут понадобиться «состаренные» лица британских солдат, в сообщении не уточняется.

Ранее стало известно, что разработчики приложения FaceApp с 9 по 19 июля заработали более одного миллиона долларов. Это произошло на фоне резкого роста популярности в Сети. Уточняется, что само приложение является бесплатным, однако каждый может оформить себе дополнительные фильтры, заплатив за подписку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата29.07.2019, 23:35
Стальное противостояние: как прошла жеребьевка «Танкового биатлона» перед «АрМИ-2019»
Дата29.07.2019, 16:30
Александр Емельяненко вскоре выступит в кулачных боях Bare Knuckle FC
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата29.07.2019, 14:36
В России началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57
Дата27.07.2019, 12:09
Специалисты показали найденные на дне Финского залива артефакты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:03 В стране и мире
Пункт назначения: стало известно, куда уехал Порошенко из Украины
01:25 В стране и мире
Видео
Уровень реки Ия в Тулуне превысил критическую отметку почти на 2,5 метра
00:56 В стране и мире
Видео
Во Владимире полыхал завод «Точмаш»: видео
00:31 В стране и мире
На Украине завели еще одно уголовное дело против Порошенко
00:20 В стране и мире
Конгресс США потребовал от Трампа ввести новые санкции против РФ
События дня
События дня
«АрМИ-2019»
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Дух захватывает: видео схода мощного селя в Швейцарии попало на видео
Неземная красота: астронавт сфотографировал разрушение «Прогресса»
«Победить и вернуться»: документальный фильм в честь годовщины создания группы «Альфа»
Два гуся сыграли свадьбу в Белоруссии вопреки запрету властей
Видео
Юные гангстеры: опубликовано видео нападения второклассников на магазин игрушек в Екатеринбурге
Окурок в щеку и бутылкой в голову: Депп показал на фото последствия издевательств со стороны жены
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.