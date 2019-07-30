СМИ: британских военных попросили не пользоваться российским FaceApp

Военнослужащих Великобритании предупредили об «опасности» использования популярного приложения FaceApp. Причиной послужили настроения британского командования относительно «шпионской угрозы» России.

Приложение позволяет менять портретные изображения лица с помощью современных технологий распознавания. После загрузки снимка пользователь может «состарить» или «омолодить» себя, а также изменить черты лица и добавить другие эффекты.

По данным источника издания Daily Express, загруженные в приложение британскими солдатами данными якобы могут использоваться «российскими шпионами». Дело в том, что FaceApp является российской программой и разработан в Петербурге.

Как уточняет издание, в вооруженных силах Объединенного Королевства призвали личный состав избегать использования приложения. По мнению британского командования, некие «российские шпионы» якобы смогут использовать полученную информацию. Зачем «российским шпионам» могут понадобиться «состаренные» лица британских солдат, в сообщении не уточняется.

Ранее стало известно, что разработчики приложения FaceApp с 9 по 19 июля заработали более одного миллиона долларов. Это произошло на фоне резкого роста популярности в Сети. Уточняется, что само приложение является бесплатным, однако каждый может оформить себе дополнительные фильтры, заплатив за подписку.