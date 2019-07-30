Небензя обвинил Запад в попытках сохранить террористический анклав в Идлибе

ООН публикует непроверенную информацию об ударах в Идлибе, замалчивая при этом сведения о жертвах террористических действий. С таким сообщением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Речь идет о выступлении заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, который во время выступления с докладом Совету Безопасности заявил, что якобы «более 90 дней бомбардировок и ракетных обстрелов правительством Сирии и Российской Федерацией привели к бойне в так называемой зоне деэскалации в Идлибе».

В свою очередь Небензя призвал секретариат ООН, а также специализированные агентства организации не спешить с публикацией непроверенной информации.

«Данные нужно дать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять. Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям, это - ложь», - отметил он.

Вместе с тем Небензя подчеркнул, что в Сирии работает Центр по примирению враждующих сторон, с которым Россия неоднократно призывала связываться и проверять через них информацию.

«Это надо делать вместо того, чтобы сыпать в Совете Безопасности фактами, которые никем не доказаны и базируются на сомнительных источниках», - отметил он.

Кроме того, Небензя добавил, что Запад стремится сохранить террористический анклав в провинции Идлиб.

«Так было вокруг Восточного Алеппо, так было в Восточной Гуте, сейчас пропагандистская машина бьет из всех своих орудий в связи с ситуацией в Идлибе. Сохранить террористический анклав в Идлибе - вот главная цель, которую преследуют наши западные коллеги», - подчеркнул он.

По словам Небензи, РФ продолжит прилагать необходимые усилия по возвращению мира в Сирии как в национальном качестве, так и в качестве постоянного члена СБ ООН и участника «астанинской тройки», уточняет ТАСС.