Кличко назвал украинскую власть лгунами и непрофессионалами

Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Речь идет о заявлении главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, который заявил, что Кличко неэффективен на своей должности. Он также призвал мэра Киева подать в отставку.

Кличко в свою очередь назвал подобное заявление чушью.

«Если власть будут представлять лгуны и непрофессионалы, как Андрей Богдан - о каких новых стандартах в политике можно говорить?», - заявил он.

Вместе с тем, Кличко в своем выступлении, опубликованном на Facebook, потребовал объяснить заявление Богдана о взятках.

«Я не борюсь за кресло, мне не нужны должности, я борюсь за наш город, за страну, я борюсь за самоуправление, за киевлян», - сказал он.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан направил в Кабинет министров просьбу уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).