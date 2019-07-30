Как в Швеции: алтайский депутат предложила тушить пожары в Сибири бомбами

Депутат Законодательного собрания Алтайского края от партии ЛДПР Евгения Боровикова выступила с предложением тушить лесные пожары при помощи бомб.

«При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения… При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади тысячи квадратных метров», - сказала народная избранница.

По словам депутата, такие методы популярны в Швеции и Китае, где горящие леса «обстреливаются специальными снарядами».

«Такие бомбы с огнегасящим средством разработали ещё в Советском Союзе», - приводит сайт партии слова Боровиковой.

Позже в беседе с корреспондентом РБК представительница ЛДПР объяснила, что имела в виду водные авиабомбы АСП-500, которые предназначены для тушения пожаров.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами призвал не допустить приближения огня к населенным пунктам в Сибири. Также Медведев отдал распоряжение губернаторам взять ситуацию с лесными пожарами под личный контроль.