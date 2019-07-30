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«Ответа не последовало»: генконсульство России направило Украине ноту из-за танкера Neyma

Роман Захаров
20:13 30.07.2019
Диппредставительство РФ пока не получило официальных документов по российскому судну от украинской стороны.
«Ответа не последовало»: генконсульство России направило Украине ноту из-за танкера Neyma
© Фото: 24TV.UA, Global Look Press

Генконсульство России в Одессе направило ноту в МИД Украины с просьбой прояснить ситуацию вокруг российского танкера.

«Официальных документов по танкеру (от украинской стороны - прим. ред.) мы не получили. Генеральное консульство (России - прим. ред.) в Одессе направило в МИД (Украины - прим. ред.) ноту с просьбой прояснить ситуацию», - сказали в пресс-службе российского диппредставительства.

Как пишет ТАСС, в генеральном консульстве при этом подчеркнули, что «ответа до настоящего времени не последовало».

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook сообщил, что украинский суд наложил арест на российский танкер Neyma вместе с изъятыми при обыске документами.

О задержании судна вместе с моряками стало известно 25 июля. Спецоперацию в порту Измаила в Одесской области провели сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры.

Официальный Киев утверждает, что танкер якобы принимал участие в задержании военных кораблей Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

На следующий день российские моряки благополучно вернулись в Москву, а корабль остался под арестом. Капитан корабля рассказал, что украинские силовики не применяли к экипажу силу.

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