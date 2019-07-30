В МЧС опубликовали кадры тушения пожара жилых домов в Самаре

В МЧС РФ показали кадры с места пожара в Самаре, где горят сразу три частных дома. На видео показана работа спасателей, которые ликвидируют возгорание.

Известно, что пожар произошел в Железнодорожном районе на улице Волгина, 19. Как уточнили в ведомстве, горят частные дома разной этажности. Общая площадь возгорания достигла 1800 квадратных метров.

«Сегодня в 17:37 поступило сообщение о пожаре в Железнодорожном районе Самары. Существует угроза распространения на соседние дома. Тушение пожара проводится по повышенному номеру сложности», - отметили в МЧС РФ.

Также ранее сообщалось, что к тушению пожара были привлечены 96 человек и 31 единица техники. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.