МИД РФ: Россия не примет участия в конференции по Венесуэле в Лиме

Российская сторона решила не принимать участие в конференции по Венесуэле в Лиме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ.

По данным внешнеполитического ведомства, в Москве внимательно проанализировали цели и задачи, которые ставят организаторы мероприятия, обсудили их с латиноамериканскими партнерами и представителями ряда других государств, однако у российской стороны остались некоторые серьезные сомнения.

«Прежде всего, не убеждены в правильности подхода, при котором обсуждение "проблем демократии" в Венесуэле будет проходить без венесуэльцев, представленных правительством Николаса Мадуро и другими политическими силами. Не уверены, что однодневная встреча с заявленным участием около 100 делегаций, придерживающихся разных позиций, в состоянии согласовать меры реальной помощи в нахождении развязок сложных проблем, стоящих перед этой страной», - сказано в сообщении МИД России.

В ведомстве отмечают, что «основное сомнение состоит в том, что из целей конференции не вытекает, каким образом ее проведение соотносится с ключевой, по нашему убеждению, задачей на данный момент - содействовать налаживанию внутривенесуэльского диалога, начатого при посредничестве Норвегии».

«Тщательно взвесив все обстоятельства, пришли к выводу о целесообразности воздержаться от участия в данном мероприятии», - сказано в публикации министерства.

Напомним, конференция по Венесуэле должна состоятся в столице Перу 6 августа.