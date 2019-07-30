Густой дым и языки пламени: в Самаре загорелись три жилых дома

В Самаре полыхают сразу три частных дома. Возгорание произошло в Железнодорожном районе на улице Волгина, 19. По сообщению МЧС РФ по региону, горят двухэтажное и трехэтажное здания.

Вместе с тем уточняется, что общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Был объявлен повышенный, третий ранг вызова.

Как видно на кадрах, опубликованных МЧС РФ, спасатели ликвидируют возгорание. При этом здание объято густым дымом.

К тушению пожара были привлечены 96 человек и 31 единица техники. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.