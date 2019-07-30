Дикий медведь влепил оплеуху назойливому водителю на Ямале: видео

На одной из трасс Пуровского района на Ямале произошла встреча людей с медведями: дикие животные неспешно вышли к машине. Водитель транспортного средства начал расспрашивать хищников, о чем вскоре пожалел.

«Ну что, медведики, здорова! Ты что встал? Что ты хочешь?», - спросил он.

Однако в этот момент один из медвежат подошел вплотную к машине, встал на задние лапы и с размаху ударил по назойливому мужчине. Водитель транспортного средства не ожидал такой реакции от спокойного медведя, в результате чего растерялся. Кадры были опубликованы в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Якутии медведи начали выходить к людям. Из лесу косолапые бегут из-за пожаров. Сейчас режим чрезвычайной ситуации объявлен сразу в нескольких регионах, в числе которых Бурятия, Иркутская область и Красноярский край, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги. Зафиксировано свыше 600 очагов возгораний.