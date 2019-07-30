В Алеппо открылся крупнейший в регионе металлургический завод
Предприятие способно выпускать до двухсот тонн продукции ежемесячно.
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В сирийском Алеппо открылся крупнейший в регионе металлургический завод. Восстановить его с нуля удалось всего за полгода. Сейчас на предприятии работают более 250 сотрудников.
В первую очередь трудоустроить стараются беженцев, которые возвращаются в страну. Многие специалисты уезжали в Европу, но после освобождения Сирии от террористов решили прилететь обратно, чтобы помогать своей стране. Сейчас они работают на производстве, а в свободное время ведут курсы для тех, кто хочет освоить новую профессию в металлургии.
Сейчас предприятие способно выпускать до двухсот тонн продукции ежемесячно.