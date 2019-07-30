В Алеппо открылся крупнейший в регионе металлургический завод

В сирийском Алеппо открылся крупнейший в регионе металлургический завод. Восстановить его с нуля удалось всего за полгода. Сейчас на предприятии работают более 250 сотрудников.

В первую очередь трудоустроить стараются беженцев, которые возвращаются в страну. Многие специалисты уезжали в Европу, но после освобождения Сирии от террористов решили прилететь обратно, чтобы помогать своей стране. Сейчас они работают на производстве, а в свободное время ведут курсы для тех, кто хочет освоить новую профессию в металлургии.

Сейчас предприятие способно выпускать до двухсот тонн продукции ежемесячно.