У Елизаветы II обнаружили четыре квартиры в Москве

У королевы Великобритании Елизаветы II обнаружили элитную недвижимость в Москве. Речь идет о четырех квартирах.

Как говорится в документах Росреестра, Елизавете принадлежат квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке столицы. При этом собственником жилья является «Ее Величество королева, правящая в Канаде».

По данным паблика Baza, три квартиры были приобретены в 2002 году, а еще одна годом позже. При этом недвижимость королевы якобы расположена на первом, втором и четвертом этажах здания. Общая площадь жилья оценивается в 839 квадратных метров, а общая кадастровая стоимость достигает 540 миллионов рублей.

Вместе с тем в посольстве Канады уточнили, что недвижимость принадлежит правительству этой страны, а Елизавета II как глава государства является собственником квартир. При этом она якобы никогда не была в них.