Ваш багаж: пенсионер прокатился на транспортной ленте в Кольцово

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 65-летний мужчина проехал на круговой транспортной ленте из пассажирского терминала в багажное отделение, чтобы без очереди получить свои сумки. Забавный случай сняли камеры наблюдения, после чего кадры были размещены в Сети.

Инцидент произошел в понедельник, 29 июля. Пенсионер, прилетевший в Екатеринбург из Хабаровска, должен был получить свои вещи в зоне выдачи багажа терминала «А», однако не пожелал стоять в очереди и запрыгнул на круговую транспортную ленту, движущуюся в багажное отделение. Там мужчина планировал забрать принадлежащие ему сумки.

Как пишет паблик «Все новости Нижнего Тагила» в социальной сети «ВКонтакте», после произошедшего мужчину встретил в служебном помещении сотрудник службы авиационной безопасности, который вызвал полицейских. Стражи порядка решили привлечь нетерпеливого пенсионера к административной ответственности.

В пресс-службе уральского управления на транспорте МВД РФ, заявили, что пенсионера привлекут по части 4 статьи 11.3 КоАП РФ «Проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта». Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей.