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От рассвета до заката: участники «Танкового биатлона» провели пристрелку

Алексей Кошкин
18:48 30.07.2019
Пристрелку ведут 25 команд лучших танковых экипажей со всего мира: из Латинской Америки, Африки, Азии и с Ближнего Востока.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Сегодня, 30 июля, участники «Танкового биатлона» на полигоне Алабино провели пристрелку: они укладывали в мишени снаряд за снарядом. Для кучности стрельбы необходимо было сделать десятки поправок. При этом во время тренировки еще можно промахнуться, однако на соревнованиях те, кто попадет мимо цели, будут накручивать штрафные круги.

Пристрелку ведут 25 команд лучших танковых экипажей со всего мира: из Латинской Америки, Африки, Азии и с Ближнего Востока.

Залпы звучат в Алабино с самого утра: на российских машинах разных цветов тренируются по четыре команды на протяжении всего дня. Единственное исключение составляют китайские военные, поскольку у них своя техника.

Экипажам выдали обычные кумулятивные снаряды. Расстояние до целей составляет 1600 метров. Пока бьют из пушек и пулеметов с места, но на соревнованиях придется стрелять в том числе и во время движения.

Как только отгремели залпы российских танков, в тренировку включились китайские боевые машины. В этот раз китайская команда привезла уже усовершенствованные танки Type-96B. В прошлом году они заняли второе место, а в этом настроены побороться за пьедестал почета. Сюда приехал целый штаб наводчиков и командиров, которые ведут пристрелку своих машин. Четыре бронемашины были доставлены прямо из Китая, за пять тысяч километров отсюда.

Сборные Кубы, Узбекистана, Судана и Мьянмы впервые участвуют в «Танковом биатлоне». Мьянманцы хорошо знакомы с российской техникой, так как многие боевые машины РФ есть у них на вооружении в стране. Что же касается венесуэльцев, то они осваивают наши машины прямо на Армейских играх.

«Это пятый раз, когда Венесуэла принимает участие в Армейских международных играх, организованных Российской Федерацией. От Венесуэлы прибыли профессиональные военнослужащие из Латинской Америки. Мы настроены показать нашу готовность, наш профессионализм в каждом соревновании», - отметил дивизионный генерал вооруженных сил Венесуэлы Ториальба Перес.

Все экипажи каждый день до начала Игр будут тренироваться на своих машинах и обязательно неоднократно проедут всю трассу «Танкового биатлона».

Подготовка команд в этом году серьезная, и все настроены на победу, а значит, конкуренция на состязании будет самая высокая.

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