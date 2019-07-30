Неизвестные ворвались на брифинг депутатов Рады и закидали их яйцами

На Украине кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами во время пресс-конференции.

Группа молодых людей с надписями на футболках «Традиция Порядок» выломали дверь в зал, где кандидаты в депутаты Андрей Аксенов и Сергей Кошунов и общественный наблюдатель Борис Овчаров отвечали на вопросы журналистов о возможных фальсификациях на выборах в Раду по 50 округу. Неизвестные начали закидывать трибуну яйцами, выкрикивая «Позор».

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Партия «Слуга народа» набрала 43,16%, за «Оппозиционную платформу - за жизнь» Юрия Бойко отдали голоса 13,05% избирателей, а на третьем месте оказалась «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 8,8%.

Партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» заняла четвертую позицию, у нее 8,10%. Замкнула пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с 5,82%. Официальные результаты выборов ЦИК Украины обнародует до 5 августа включительно.

По данным ЦИК, на 50 округе лидирует кандидат от партии «Оппозиционный блок» Руслан Требушкин. За него проголосовали 30,29% избирателей. Самовыдвиженец Андрей Аксенов отстает от Требушкина всего на 206 голосов - он набрал 29,97% голосов.