Названо самое бесполезное лекарственное средство против ОРВИ

Иммуномодуляторы и лекарственные препараты на их основе являются самым бесполезным средством при лечении простуды. В этом уверена врач общей практики Ирина Добрецова, которая рассказала, как правильно лечить ОРВИ без ущерба для здоровья.

Увлечение препаратами, стимулирующими иммунитет, может подорвать естественные защитные системы организма, уверена врач.

«У нас человек приходит в частную клинику, ему специалист назначает большой спектр средств, куда входят стимуляторы. На самом деле пациент может болеть семь-восемь дней, и это нормально. Иммунитет справится с болезнью сам», - заявила Добрецова.

Среди витаминов, которые реально полезны при лечении вирусных заболеваний, медик выделила витамин D. Но злоупотреблять им все же не стоит. Сначала лучше сдать анализ на содержание этого микроэлемента в крови, советует эксперт в интервью «Вечерней Москве».

Еще одной проблемой современности врач считает бесконтрольное употребление антибиотиков. Ирина Добрецова рекомендует принимать такие лекарства исключительно по совету лечащего врача и только при острой необходимости.