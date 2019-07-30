Путин провел встречу с врио губернатора Сахалинской области

Президент России Владимир Путин сегодня принял временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области. Валерий Лимаренко доложил главе государства, что в регионе вдвое увеличили объемы жилищного строительства.

Подробно временный руководитель региона остановился на здравоохранении. По его словам, в ближайшие пять лет в области будет построено 65 новых поликлиник и больниц. В отдаленные районы направляют мобильные комплексы, чтобы люди могли пройти диспансеризацию.

Лимаренко также рассказал Путину, что медикам в Сахалинской области поднимают зарплату на 30%. До двух миллионов рублей увеличивают подъемные врачам, приезжающим на Сахалин работать, дают льготы по ипотеке.

Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что он открыто обсуждает с людьми проблему нехватки квалифицированных кадров. Местное население, по словам Лимаренко, благодарно ему за доверие, и это, убежден он, принципиальная победа.