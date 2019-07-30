Первый летний снег выпал в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге выпал первый снег. Горожане начали снимать на видео белые хлопья, падающие с неба, и выкладывать эти кадры в социальные сети. Стоит отметить, что, несмотря на статус Северной столицы, снег в конце июля - все же редкое климатическое явление для Петербурга.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали полярное похолодание в большинстве регионов России. Всему виной арктические воздушные массы, которые будут поступать со стороны Баренцева моря.

Всю неделю погода будет прохладной и ветреной. Возможны осадки в виде дождей и мокрого снега. Столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов, и то лишь в первые дни августа. В большинстве своем россиянам придется довольствоваться 7-10 градусами тепла.

Кроме того, синоптики предупредили, что в середине недели ночные температуры опустятся до +4 градусов.