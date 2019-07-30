Явление скота народу: к индийским студентам на лекцию пришла корова

Студенты Индийского технологического института в Мумбаи стали свидетелями необычного явления: во время лекции в аудиторию размеренным шагом вошла корова.

Как видно на кадрах, опубликованных на YouTube, животное неспешно прогулялось мимо преподавательской кафедры, после чего пошло по рядам. Пользователи Сети предположили, что корова просто хотела занять место среди обучающихся.

При этом в ролике также видно, что некоторые студенты не обратили никакого внимания на корову: они продолжили что-то записывать в тетрадь.