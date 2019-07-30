ДНР: на Украине задержаны 19 бойцов ВСУ в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Девятнадцать бойцов ВСУ из механизированного батальона 17-й танковой бригады были задержаны военной службой правопорядка в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«В течение прошедшей недели военной службой правопорядка (ВСП) задержаны 19 танкистов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», - сказал он.

Вместе с тем Безсонов подчеркнул, что имеются данные о случаях дезертирства в данном подразделении: в частности, накануне сразу пять бойцов ВСУ одновременно сбежали с места расположения батальона, уточняет «Донецкое агентство новостей».

Буквально накануне сообщалось, что еще один боец ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил поджог. В результате инцидента пострадали несколько человек.