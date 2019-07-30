США пригласили Германию к участию в военном патрулировании в Ормузском проливе

США официально пригласили Германию к участию в военном патрулировании в Ормузском проливе. Представители американского посольства в Берлине заявили, что хотели бы видеть немецких моряков в числе защитников судоходства в этом важном регионе, так же как французских и британских.

На прошлой неделе в Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что создают коалицию якобы для борьбы с агрессией Ирана. Берлин, Париж и Лондон тогда ничего конкретного не пообещали, но, как стало известно, крупнейшие страны Европы ведут переговоры о собственной миссии, без участия США, которая бы наблюдала за безопасностью мореходства у берегов Ирана.

Страны Запада заговорили об усилении военного присутствия после того, как военные исламской республики остановили в своих территориальных водах британский танкер с экипажем из 23 человек.