В 58-й армии прошло богослужении перед иконой Главного храма ВС РФ
Торжественный молебен отслужили в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Владикавказа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Северной Осетии военнослужащие 58-й общевойсковой армии приняли участие в богослужении перед иконой Главного храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный».
Вместе с иконой в храм доставлен ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства. Ранее икона побывала в 11 городах Южного военного округа.
Далее она будет отправлена в Астрахань, а в середине августа - в Центральный военный округ.