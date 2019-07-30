В парке «Патриот» заработает фан-зона АрМИ-2019

С 3 по 17 августа на территории десяти стран пройдет 31 состязание в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019). К конкурсам сейчас вовсю готовятся не только их участники, но и организаторы.

В подмосковном парке «Патриот» откроется фан-зона АрМИ. Под нее организаторы выделили целый павильон. Фан-зона будет состоять из 33 выставок, посвященных конкурсам.

Свою экспозицию готовят Сухопутные войска. Они проведут сразу шесть конкурсов. Один из них - среди подразделений противовоздушной обороны «Чистое небо». По условиям конкурса экипажи на БТР должны пройти три этапа. Во время каждого расчеты выполнят различные задачи.

Сухопутные войска проводят и один из самых зрелищных конкурсов АрМИ - «Танковый биатлон». «Звезда» будет освещать его в виртуальной студии в режиме онлайн прямо из парка «Патриот». Прямые трансляции будут показаны на сайте, в приложении SMART TV, а также в социальных сетях телеканала.

Есть что продемонстрировать на АрМИ-2019 не только танкистам, но и летчикам и десантникам. На их стенде можно будет примерить обмундирование и прокатиться на десантном мотовездеходе.

Фан-зона АрМИ-2019 откроется 3 августа и будет работать до окончания Игр. Организаторы рассчитывают, что ежедневно ее будут посещать больше 1000 человек.