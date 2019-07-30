Танкисты ведут огонь на АрМИ-2019: кадры замедленной съемки

Телеканал «Звезда» публикует кадры танковой стрельбы в ходе пристрелки на «Танковом биатлоне». Военнослужащие проверяли работу 125-миллиметровой пушки и танкового пулемета.

В «Танковом биатлоне» в нынешнем году участвуют 25 стран. По сравнению с прошлым годом сборные разделены на два дивизиона согласно рейтингу 2018 года.

Прямые трансляции смотрите на сайте телеканала «Звезда» начиная с 3 августа.

Результаты жеребьевки:

Россия - красный танк во вторых заездах;

Китай - желтый танк во вторых заездах;

Белоруссия - красный танк в первых заездах;

Казахстан - синий танк в третьих заездах;

Азербайджан - синий танк в первых заездах;

Монголия - красный танк в третьих заездах;

Венесуэла - желтый танк в третьих заездах;

Иран - зеленый танк во вторых заездах;

Армения - желтый танк во вторых заездах;

Киргизия - синий танк во вторых заездах;

Сербия - зеленый танк в первых заездах;

Сирия - зеленый танк в третьих заездах.