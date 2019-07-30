Танкисты ведут огонь на АрМИ-2019: кадры замедленной съемки
Телеканал «Звезда» публикует кадры танковой стрельбы в ходе пристрелки на «Танковом биатлоне». Военнослужащие проверяли работу 125-миллиметровой пушки и танкового пулемета.
В «Танковом биатлоне» в нынешнем году участвуют 25 стран. По сравнению с прошлым годом сборные разделены на два дивизиона согласно рейтингу 2018 года.
Прямые трансляции смотрите на сайте телеканала «Звезда» начиная с 3 августа.
Результаты жеребьевки:
Россия - красный танк во вторых заездах;
Китай - желтый танк во вторых заездах;
Белоруссия - красный танк в первых заездах;
Казахстан - синий танк в третьих заездах;
Азербайджан - синий танк в первых заездах;
Монголия - красный танк в третьих заездах;
Венесуэла - желтый танк в третьих заездах;
Иран - зеленый танк во вторых заездах;
Армения - желтый танк во вторых заездах;
Киргизия - синий танк во вторых заездах;
Сербия - зеленый танк в первых заездах;
Сирия - зеленый танк в третьих заездах.