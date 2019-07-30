Спасатели эвакуировали пропавших при сплаве по реке в Бурятии туристов

Спасателям удалось добраться до группы туристов в Бурятии, которые накануне подали сигнал бедствия в районе слияния рек Урик и Даялык. Из-за погоды удалось отправить вертолет к пострадавшим лишь сегодня, 30 июля.

Вместе с тем известно, что группа из 12 человек отправила МЧС РФ сообщение о гибели одного из своих товарищей и запросила экстренную эвакуацию. Ситуация осложнялась сильным течением и большими порогами на реке.

«Тургруппа найдена бортом Ми-8, дан отбой следования спасателям БРПСС (Бурятской республиканской поисково-спасательной службы - прим. ред.)», - говорится в сообщении МЧС РФ.

По предварительным данным, во время сплава одному из туристов стало плохо с сердцем. Спасатели обнаружили группу с воздуха и перевезли в ближайший населенный пункт.