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На Украине назвали способ «возвращения» Крыма

Вера Чернышева
01:12 30.07.2019
Украинский политик Антон Кориневич призвал создать в Крыму новую площадку для обсуждения принадлежности полуострова.
На Украине назвали способ «возвращения» Крыма
© Фото: flickr

Страны «нормандского формата», а также Турцию и США нужно привлечь к обсуждению статуса Крыма. Эта мера может стать первой на пути к пересмотру принадлежности полуострова, заявил украинский политик, так называемый «постоянный представитель президента Украины в автономной республике Крым» Антон Кориневич.

«Думаю, рано или поздно, лучше, конечно, рано, мы придем к тому, что мы должны инициировать международную площадку или международную платформу переговоров по Крыму», – пояснил Кориневич.

При этом, по его словам, на первоначальном этапе переговоры можно вести даже без участия России. Властям Украины также необходимо «очень серьезно» обсудить вопрос ужесточения санкций для компаний, причастных к строительству моста через Керченский пролив, отметил Кориневич в интервью Сегодня.ua.

Ранее о намерении вернуть Крым заявил глава Украины Владимир Зеленский. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что этот вопрос поднимать не стоит, так как Крым является российским регионом.

Крым стал частью Российской Федерации после всенародного референдума, который провели на полуострове 16 апреля 2014 года. Подавляющее большинство крымчан во время голосования высказались за воссоединение с Россией.

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