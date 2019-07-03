На Украине сравнили Зеленского с Наполеоном

Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского сравнили с Наполеоном. К такому выводу пришел депутат Верховной рады Вадим Рабинович, отметив, что глава государства намерен проводить агрессивную политику в стране.

Как уточняет телеканал «112 Украина», Рабинович заявил, что у украинской власти находится человек, «который бредит всякой агрессией и не собирается заниматься миром». Депутат Рады также выразил сожаление по поводу того, что население Украины вновь потеряло время, поверив в предвыборные обещания политика.

«Я не просто за него голосовал, потому что ненавидел Порошенко, я видел какое-то будущее», - заявил он.

Вместе с тем Рабинович добавил, что разочаровался в обещаниях Зеленского об установлении мира в Донбассе.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал Зеленского невеждой. Таким образом он прокомментировал конфликт между главой МИД Украины Павлом Климкиным и украинским президентом.