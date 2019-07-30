Жертвами тюремного бунта в Бразилии стали 57 человек
Поводом для бунта стал конфликт между двумя враждующими группировками.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В результате массовых беспорядков в тюрьме на севере Бразилии погибли 57 человек. Все они были заключенными.
Поводом для бунта стал конфликт между двумя враждующими группировками. В ходе столкновения они устроили пожар и взяли в заложники охранников. Полиции потребовалось несколько часов, чтобы взять ситуацию под контроль. Известно, что тюрьма была переполнена.
Теперь несколько десятков заключенных будут переведены в другие исправительные учреждения.