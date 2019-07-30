Японские биологи подсадили человеческие клетки в крысиный эмбрион

Японские ученые приступили к опытам над гибридными эмбрионами человека и крысы. Проведение экспериментов одобрило министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий страны.

Главная цель биологов - научиться выращивать фрагменты человеческих органов в теле грызунов для последующей пересадки. На начальном этапе ученые пытаются вырастить поджелудочную железу. В случае успеха исследователи планируют включить в эксперимент более крупных животных.

«Мы действуем крайне осторожно, потому что общественность испытывает беспокойство по поводу наших опытов», - заявил исследователь науки и политики Тецуя Исии из Университета Хоккайдо в Саппоро.

Ранее в Японии действовал мораторий на проведение любых опытов с эмбрионами, содержащими клетки человека, напоминает издание Nature. Однако с 1 марта 2019 года правительство позволило в научных целях имплантировать суррогатным животным человеческие клетки.