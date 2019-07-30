На озере Лох-Несс нашли новые «следы» таинственного чудовища

В XXI веке было зарегистрировано рекордное количество сообщений от людей, утверждающих, что они стали якобы свидетелями появления Лох-несского чудовища в шотландском озере. Такие данные приводит Daily Mail.

В последний раз информация о появлении таинственного существа поступила от руководителя туристической компании Ричарда Кобба, который отдыхал на берегу озера вместе со своим братом. По словам мужчины, он с 1992 года посещает Лох-Несс, но то, что он увидел в этом году, ошарашило его.

«Это была невероятно спокойная теплая ночь, и эта штука вырвалась на поверхность в нескольких сотнях ярдов. Я не мог разглядеть голову или что-то еще. Но посередине было что-то, что отличалось от всего остального. Я смотрел на него около 90 секунд. Он двигался и исчез. Я не верю, что Несси - динозавр или что-то в этом роде, но в озере наверняка что-то есть», - рассказал Кобб.

Незадолго до этого туристка из Северной Ирландии Трейси Пауэр сообщила, что видела Лох-несское чудовище. Она рассказала, как плыла на катере по направлению к замку Уркварт. Женщина сделала несколько снимков и начала рассматривать их внимательно уже по приезде домой. Туристка призналась, что относилась скептически к мифу о Лох-несском чудовище, но увиденное посеяло в ней сомнения.

В конце июля пользователи Сети запустили флешмоб с предложением объединиться в группу и отправиться на поиски Лох-несского чудовища. Люди вдохновились идеей взятия штурмом «Зоны 51» и устроили похожую кампанию по поискам таинственного существа из шотландских легенд. Около 38 тысяч человек планируют присоединиться к флешмобу. Охота за Лох-несским чудовищем назначена на 21 сентября.