«Порошенко уничтожат»: эксперт рассказал о дальнейшей судьбе экс-президента Украины

Бывший украинский лидер Петр Порошенко не сбежал с Украины, поскольку ему еще надо привести в порядок все активы, которые он получил незаконным путем за время своего президентства. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин.

«Я думаю, что это не бегство. Слишком рано бежать. Он не успел привести в порядок все активы, которые были награблены за время его президентства, и на Украине ситуация сложнее, чем в Швейцарии, которая живет по законам, на Украине еще живут по понятиям, поэтому главный враг Петра Порошенко Игорь Коломойский не выпустит этого человека из своих почти смертельных объятий и будет добиваться унижения гораздо большего, чем сам Коломойский пережил во время президентства Порошенко. Реванш, думаю, близок, поскольку человек Коломойского стал президентом (Украины - прим. ред.), человек Коломойского выиграл выборы в Раду, сегодня Коломойскому можно рулить на Украине так, как он пожелает», - сказал эксперт.

Жилин также высказал мнение, что Запад попытается защитить Порошенко, однако, если у Коломойского получится договориться с Вашингтоном, то бывшего президента Украины ждет незавидная участь.

«Я ставлю на то, что Порошенко уничтожат», - добавил специалист.

Ранее стало известно, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей покинул Украину.

Позже портал «Страна.ua», ссылаясь на источник в погранслужбе, сообщил, что, самолет Петра Порошенко приземлился в Турции, после чего бывший президент вместе с семьей старшего сына вылетел из Стамбула в Дубай. Далее воздушное судно Порошенко отследить не удалось.