Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Порошенко уничтожат»: эксперт рассказал о дальнейшей судьбе экс-президента Украины

Роман Захаров
16:45 30.07.2019
По мнению руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем Александра Жилина, Запад попытается защитить Петра Порошенко, однако, если у олигарха Игоря Коломойского получится договориться с США, то бывшего президента Украины ждет незавидная участь.  
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Бывший украинский лидер Петр Порошенко не сбежал с Украины, поскольку ему еще надо привести в порядок все активы, которые он получил незаконным путем за время своего президентства. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин.

«Я думаю, что это не бегство. Слишком рано бежать. Он не успел привести в порядок все активы, которые были награблены за время его президентства, и на Украине ситуация сложнее, чем в Швейцарии, которая живет по законам, на Украине еще живут по понятиям, поэтому главный враг Петра Порошенко Игорь Коломойский не выпустит этого человека из своих почти смертельных объятий и будет добиваться унижения гораздо большего, чем сам Коломойский пережил во время президентства Порошенко. Реванш, думаю, близок, поскольку человек Коломойского стал президентом (Украины - прим. ред.), человек Коломойского выиграл выборы в Раду, сегодня Коломойскому можно рулить на Украине так, как он пожелает», - сказал эксперт.

Жилин также высказал мнение, что Запад попытается защитить Порошенко, однако, если у Коломойского получится договориться с Вашингтоном, то бывшего президента Украины ждет незавидная участь.  

«Я ставлю на то, что Порошенко уничтожат», - добавил специалист.

Ранее стало известно, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей покинул Украину

Позже портал «Страна.ua», ссылаясь на источник в погранслужбе, сообщил, что, самолет Петра Порошенко приземлился в Турции, после чего бывший президент вместе с семьей старшего сына вылетел из Стамбула в Дубай. Далее воздушное судно Порошенко отследить не удалось.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.07.2019, 08:56
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Дата30.07.2019, 12:00
Международные армейские игры АрМИ-2019
Дата30.07.2019, 09:22
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова оценила свое выступление на чемпионате мира в Корее
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата30.07.2019, 12:46
Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет
Дата27.07.2019, 12:09
Специалисты показали найденные на дне Финского залива артефакты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:45 В стране и мире
«Порошенко уничтожат»: эксперт рассказал о дальнейшей судьбе экс-президента Украины
16:34 В стране и мире
Мумию с ранами от гвоздей обнаружили в стене церкви под Нижним Новгородом
16:18 В стране и мире
Украинский суд наложил арест на российский танкер Neyma
15:36 В стране и мире
Видео
Лето в осень: синоптики предрекли резкое похолодание в Москве
15:02 В стране и мире
Видео
Огонь и вода: в аквапарке на Канарских островах произошел мощный пожар
События дня
События дня
АрМИ-2019
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Загадочную «личинку Лунтика» выловили рыбаки из Оби
Видео
Длиннохвостый «монстр» со дна океана впервые попал на видео
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Видео
Десятки мертвых птиц упали на тротуар в Калининграде
Видео
Житель Невады снял неопознанный объект возле «Зоны 51»
Кэти Перри признали виновной в плагиате
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.