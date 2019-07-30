Мумию с ранами от гвоздей обнаружили в стене церкви под Нижним Новгородом

Мумию с многочисленными следами от вбитых гвоздей обнаружили в деревне Гремячки на территории Нижегородской области. Останки, завернутые в истлевшую ткань, были замотаны скотчем.

Известно, что загадочную находку удалось сделать во время строительства на территории церкви Смоленской Иконы Божией Матери. Мумия была замурована в стену старой церковной лавки.

Медики заключили, что череп человека был поврежден. По многочисленным следам от вбитых гвоздей специалисты предположили, что человек был убит не менее десяти лет назад, после чего тело заложили кирпичом. В связи с этим оно самостоятельно мумифицировалось и не истлело.

В настоящее время полиция проводит проверку. Тело было доставлено в морг. По предварительной версии, было проведено ритуальное убийство, по причине чего в тело были вбиты гвозди, сообщает сайт «Комсомольской правды».