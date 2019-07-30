Украинский суд наложил арест на российский танкер Neyma вместе с изъятыми при обыске документами. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

О задержании судна вместе с моряками стало известно в минувший четверг, 25 июля. Спецоперацию в порту Измаила в Одесской области провели сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры.

Официальный Киев утверждает, что танкер якобы принимал участие в задержании военных кораблей Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

На следующий день российские моряки благополучно вернулись в Москву, а корабль остался под арестом. Капитан корабля рассказал, что украинские силовики не применяли к экипажу силу.

Инцидент не остался без внимания ООН. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о необходимости воздержаться от любых провокаций и уважении прав и обязанностей всех заинтересованных сторон.