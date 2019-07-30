Медведев призвал не допустить приближения огня к населенным пунктам в Сибири

Не допустить приближения лесных пожаров к населенным пунктам. Такое поручение дал сегодня Дмитрий Медведев своим заместителям. Борьба с огненной стихией стала одной из главных тем совещания с вице-премьерами. Глава правительства потребовал, чтобы его заместитель Дмитрий Козак и министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин вылетели в Сибирь и на месте проверили, как организована работа. Также Медведев напомнил и об ответственности глав регионов.

«Каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль, не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», - подчеркнул премьер.

Медведев отметил, что прогноз в регионе остается «сложным».

«Нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов, тем более что мы помним опыт 2010 года, когда горела вся страна. Поэтому все профилактические меры должны быть приняты, чтобы подобного рода ситуация не повторилась», - подчеркнул глава правительства.

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии. Площадь возгораний в Сибири превысила полтора миллиона гектаров.