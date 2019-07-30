Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медведев призвал не допустить приближения огня к населенным пунктам в Сибири

Екатерина Габель
15:19 30.07.2019
Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии.
Медведев призвал не допустить приближения огня к населенным пунктам в Сибири
© Фото: Ярослав Рохманка VK

Не допустить приближения лесных пожаров к населенным пунктам. Такое поручение дал сегодня Дмитрий Медведев своим заместителям. Борьба с огненной стихией стала одной из главных тем совещания с вице-премьерами. Глава правительства потребовал, чтобы его заместитель Дмитрий Козак и министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин вылетели в Сибирь и на месте проверили, как организована работа. Также Медведев напомнил и об ответственности глав регионов.

«Каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль, не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», - подчеркнул премьер.

Медведев отметил, что прогноз в регионе остается «сложным».

«Нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов, тем более что мы помним опыт 2010 года, когда горела вся страна. Поэтому все профилактические меры должны быть приняты, чтобы подобного рода ситуация не повторилась», - подчеркнул глава правительства.

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии. Площадь возгораний в Сибири превысила полтора миллиона гектаров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.07.2019, 08:56
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Дата30.07.2019, 12:00
Международные армейские игры АрМИ-2019
Дата30.07.2019, 09:22
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова оценила свое выступление на чемпионате мира в Корее
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата30.07.2019, 12:46
Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет
Дата27.07.2019, 12:09
Специалисты показали найденные на дне Финского залива артефакты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:14 В стране и мире
«Его посадят на 300 лет»: на Украине прокомментировали бегство Порошенко из страны
15:02 В стране и мире
Огонь и вода: в аквапарке на Канарских островах произошел мощный пожар
14:18 В стране и мире
Видео
В Красноярском крае медведи вышли из тайги, спасаясь от огня: видео
13:58 В стране и мире
Видео
Разбивший стекла в автомобиле Земфиры фанат объяснил свой поступок
13:15 В стране и мире
Ад инсектофоба: Сочи атаковали девятисантиметровые тараканы из США
События дня
События дня
АрМИ-2019
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Длиннохвостый «монстр» со дна океана впервые попал на видео
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Видео
Десятки мертвых птиц упали на тротуар в Калининграде
Видео
Житель Невады снял неопознанный объект возле «Зоны 51»
Кэти Перри признали виновной в плагиате
Видео
Дух захватывает: сход мощного селя в Швейцарии попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.