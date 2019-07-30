Загадочную «личинку Лунтика» выловили рыбаки из Оби

Загадочную «личинку Лунтика» обнаружили рыбаки в Оби на Затулинке в Новосибирске. Таинственное существо вызвало большой интерес у пользователей Сети.

Автор снимков, который опубликовал фотографии на «Яндекс.Дзен», уверен, что предполагаемый тритон - результат плохой экологии или опытов ученых. Блогер выразил опасение, что такие «мутанты» вскоре могут вырасти «до невероятных размеров», после чего якобы станут нападать на людей.

© Мясник Бурнев, zen.yandex.ru

В свою очередь читатели блога отметили, что распухшая саламандра - это не что иное, как «недоспелая жаба» или вовсе «личинка Лунтика».

Однако нашлись и те, кто успокоил автора, объяснив, что на фото обыкновенный тритон, заболевший водянкой.