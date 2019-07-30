Загадочную «личинку Лунтика» выловили рыбаки из Оби
Автор снимков убежден, что жуткое существо якобы является «мутантом, способным вырасти до невероятных размеров».
© Фото: Мясник Бурнев, zen.yandex.ru
Загадочную «личинку Лунтика» обнаружили рыбаки в Оби на Затулинке в Новосибирске. Таинственное существо вызвало большой интерес у пользователей Сети.
Автор снимков, который опубликовал фотографии на «Яндекс.Дзен», уверен, что предполагаемый тритон - результат плохой экологии или опытов ученых. Блогер выразил опасение, что такие «мутанты» вскоре могут вырасти «до невероятных размеров», после чего якобы станут нападать на людей.
В свою очередь читатели блога отметили, что распухшая саламандра - это не что иное, как «недоспелая жаба» или вовсе «личинка Лунтика».
Однако нашлись и те, кто успокоил автора, объяснив, что на фото обыкновенный тритон, заболевший водянкой.